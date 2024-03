Sattelzug gerät in Gegenverkehr und kracht in voll besetzten Schulbus

Bei dem Bus wurden auf der linken Seite viele Fenster zerstört. Die Scherben sorgten für eine 150 Meter lange Trümmerspur auf der B10. © Polizeidirektion Landau

Da der Bus nach dem Unfall zwar die B10 verlassen, dann aber nicht mehr weiterfahren konnte, mussten alle 73 Insassen in einer nahe gelegenen Halle untergebracht werden, wo sie mit Essen und Getränken versorgt wurden.

Lediglich der 53-jährige zweite Fahrer des Busses erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Alle anderen Beteiligten - auch der 63 Jahre alte Fahrer des Lasters - blieben zum Glück unverletzt.

Passiert ist das Ganze laut einem Sprecher der Polizei gegen 4.50 Uhr in einer Baustelle auf der B10 in Höhe Landau Nord. Hier war der Lkw-Fahrer kurz abgelenkt gewesen und so in den Gegenverkehr gekommen, wo der Laster dann seitlich mit dem Doppeldeckerbus zusammenstieß.

Dadurch wurden die meisten Glasscheiben auf der linken Seite des Busses zerstört, was für ein etwa 150 Meter langes Trümmerfeld auf der B10 sorgte. Der mit flüssigem Bitumen beladene Lastwagen krachte in die Leitplanke, wo er fahruntüchtig liegenblieb.