Autofahrer will Schienen überqueren und wird von Zug erfasst

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf eine Wiese neben den Gleisen geschleudert. © S. Eriksen/Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf/dpa

Der Zug war am Samstagnachmittag mit etwa 80 Kilometern pro Stunde unterwegs, als er an einem Bahnübergang in Schiffdorf-Wehdel (Landkreis Cuxhaven) in ein Auto krachte.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte der Fahrer (85) mit seinem Wagen gerade die Schienen überqueren wollen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf eine Wiese neben den Gleisen geschleudert und der gesamte Motorblock herausgerissen.

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, hatte der Autofahrer aufgrund des Nebels den anfahrenden Zug übersehen. Wie durch ein Wunder blieben er und seine 79-jährige Beifahrerin unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Auch der Zug wurde in Mitleidenschaft gezogen und konnte seine Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen.