Schnee und Glätte sorgen in NRW für viele Unfälle: Bleibt das Wetter so?

Der Wintereinbruch in Nordrhein-Westfalen zwingt die Autofahrer zu besonderer Vorsicht. © Daniel Naupold/dpa

In Bestwig (im Hochsauerlandkreis) sei am Mittwochabend ein 45-jähriger Autofahrer glättebedingt in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dabei mit dem Wagen eines 38-Jährigen kollidiert, berichtete ein Sprecher der Polizei.

Die beiden Männer hätten schwere Verletzungen erlitten. Der Sachschaden liege bei ungefähr 40.000 Euro.

Auf der A45 sei am späten Mittwochabend zwischen Lüdenscheid und Hagen ein Lastwagen auf der glatten Fahrbahn gegen eine Leitplanke gefahren. Ein zweites Fahrzeug sei darauf mit diesem zusammengestoßen. Einer der Fahrer sei leicht verletzt worden.

Für die Bergung musste die Fahrbahn laut Polizei über Stunden gesperrt werden. Ab dem frühen Morgen konnten die Autofahrerinnen und Autofahrer links an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.