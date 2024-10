Schock an Bord von Regionalbahn: Zug kracht gegen Felsbrocken und entgleist

Namborn/Saarbrücken - Ein Regionalexpress mit fast 200 Fahrgästen an Bord ist am Abend im Saarland auf offener Strecke zwischen Namborn und Türkismühle (Landkreis Sankt Wendel) gegen einen Felsbrocken gefahren und entgleist.

An Bord der Regionalbahn befanden sich rund 200 Passagiere. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Der Fahrzeugführer habe sich dabei Schürfwunden zugezogen, sonst sei niemand verletzt worden, teilte die Bundespolizei in Saarbrücken mit.

Die Passagiere sollten in einen Ersatzzug auf dem Nebengleis evakuiert werden. Der Felsbrocken habe einen Durchmesser von rund einem Meter gehabt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Die Passagiere hätten "Glück im Unglück" gehabt, sagte die Sprecherin, denn der Zug sei nach der Entgleisung nach links in Richtung Nachbargleis und nicht nach rechts in Richtung Abhang weggerutscht. Der RE 3 war in Richtung Frankfurt am Main unterwegs.