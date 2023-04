Schock bei illegalem Autorennen: Raser (32) fährt in Menschenmenge

Der verantwortungslose Raser fuhr sein Auto in umherstehende Schaulustige. © Screenshot/Twitter/PoiliceSCSI

Bei dem Fahrer des Fahrzeugs soll es sich um einen 32-jährigen Mann aus der Region handeln, berichtete die Regionalzeitung Sud Ouest am heutigen Samstag mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft.

Der Fahrer soll in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und in die am Straßenrand stehenden Schaulustigen gerast sein.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.