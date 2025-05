Schrecklicher Unfall im Norden: Frau stirbt, Mann in Lebensgefahr

Lütjensee - Bei einem schweren Unfall in Lütjensee im Kreis Stormarn ( Schleswig-Holstein ) wurden zwei Biker, eine 29-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann, am Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Auf der L92 in Lütjensee kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall zwischen zwei Motorradfahrern und einem BMW. © NEWS5 / René Schröder

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der Crash gegen 17.20 Uhr auf der L92. Demnach kollidierte ein BMW frontal mit den beiden Motorradfahrern.

Zuvor war der Wagen nach derzeitigen Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die beiden Motorradfahrer konnten nicht mehr ausweichen.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, woraufhin die beiden Biker von ihren Maschinen geschleudert und lebensgefährlich verletzt wurden.

Während der 31-jährige Hamburger seit dem Unfall in einem Krankenhaus behandelt wird, erlag die 29-Jährige aus Hessen ihren Verletzungen am Freitagmorgen in der Klinik.