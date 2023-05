Schwangere Frau und ihre Kinder (5, 7) bei Unfall schwer verletzt

Trier-Saarburg - Bei einem Unfall im Kreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz wurden sechs Personen teilweise schwer verletzt - darunter eine schwangere Frau (38) und ihre fünf und sieben Jahre alten Kinder.

Der Mercedes der 38-Jährigen wurde durch den heftigen Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. © Polizeidirektion Trier

Laut einem Sprecher der Polizei war die 38-jährige schwangere Frau mit ihren Kindern in ihrem Mercedes auf der L151 aus Richtung Trier unterwegs und wollte an der Kreuzung in Höhe Osburg nach links auf die L149 abbiegen.

Dabei übersah die Mutter einen entgegenkommenden Toyota Pick-up und es kam zum Zusammenstoß. Durch den heftigen Crash wurde der Mercedes in den Straßengraben geschleudert.

Der Toyota schlitterte über die Kreuzung, nahm dabei ein Stoppschild mit und krachte schließlich in einen VW Crafter, der verkehrsbedingt angehalten hatte.

Die 38-Jährige, ihre beiden Kinder sowie der Toyota-Fahrer erlitten laut dem Sprecher bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Beifahrer im Toyota und der Fahrer des VW Crafters wurden leicht verletzt. Alle sechs Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.