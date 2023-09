Schwerer Unfall auf der B180: 36-Jähriger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt!

Naumburg - Bei einem schweren Unfall auf der B180 in Naumburg (Burgenlandkreis) ist am Montagabend ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Fußgänger (36) zunächst in eine Klinik in Naumburg. Von dort ging es per Hubschrauber weiter nach Halle. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann zu Fuß auf der Bundesstraße unterwegs, als er gegen 21.25 Uhr von einem Auto (Fahrer: 39) erfasst wurde.

Rettungskräfte mussten den 36-Jährigen noch vor Ort reanimieren, bevor sie in zunächst in eine Klinik in Naumburg bringen konnten. Von dort ging es später per Hubschrauber und noch immer im lebensgefährlichen Zustand in eine Klinik in Halle (Saale).

Die B180 musste im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.