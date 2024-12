Porsche gerät in Gegenverkehr, mehrere Autos krachen ineinander

Lahr/Schwarzwald - Trümmerteile liegen verstreut auf der Fahrbahn, die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz: Am frühen Montagabend sind im Süden Baden-Württembergs mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert. Vier Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer.

Bei einem schweren Unfall auf der B3 im Ortenaukreis sind vier Menschen verletzt worden. © Marco Dürr / EinsatzReport24

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 17.45 Uhr auf der B3 im Ortenaukreis.

Demnach war eine Porsche-Fahrerin von Friesenheim kommend in Richtung Lahr unterwegs, als sie aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor, in den Gegenverkehr geriet - und in der Folge seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz zusammenstieß.

Der Lenker eines dahinter befindlichen Seat wich daraufhin mit seinem Auto aus, stürzte dabei allerdings die Böschung hinab und kam in einem angrenzenden Graben zum Stillstand.