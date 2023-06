Schwerer Unfall auf Krefelder Kreuzung: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Krefeld - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Krefeld sind ein Autofahrer (60) und seine Beifahrerin (56) schwer verletzt worden.

Der Audifahrer (60) und seine Beifahrerin (56) wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der 60-Jährige war laut Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr samt einer Beifahrerin auf der Straße Am Herbertzhof unterwegs, als er nach links in die Straße Untergath abbiegen wollte.

Im dortigen Kreuzungsbereich wurde der Wagen des Mannes jedoch vom Auto eines 41-Jährigen erfasst, der die Kreuzung in Richtung Dießemer Bruch passiert hatte.

Der Aufprall war derart heftig, dass sich der Wagen des 60-Jährigen überschlug und hinter dem Grünstreifen auf einem dortigen Geh- und Radweg auf dem Dach landete.

Beide Insassen erlitten bei dem Crash schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden, wie es hieß. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.