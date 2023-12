Elfjähriger Schüler von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Burghaun im Landkreis Fulda wurde ein elfjähriger Junge schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 14.10 Uhr in der Gemeinde Burghaun, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 68 Jahre alter Mann mit einem Gelenkbus auf der Talstraße in Richtung des Ortsteils Großenmoor unterwegs.

"An der Einmündung in Höhe der Kirche in Großenmoor wollte der Busfahrer, seiner ursprünglichen Route folgend, nach links in Richtung Schlotzau abbiegen", berichtete ein Polizeisprecher weiter. Dieser Weg sei jedoch aufgrund einer Baustelle versperrt gewesen.

Der 68-Jährige wollte daher mit seinem Bus auf eine Alternativroute ausweichen. Als er anfuhr, überquerte gerade ein elf Jahre alter Junge die Talstraße und es kam zum folgenreichen Zusammenstoß.