Schwerer Unfall: Senior kracht frontal in Kleinwagen, beide Fahrer eingeklemmt

Stolberg - Nach einem Unfall in Stolberg bei Aachen sind zwei Autofahrer (32 und 88 Jahre) mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Die Feuerwehr musste beide Autofahrer aus den demolierten Wagen befreien. © Polizei Aachen

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag informierte, war ein 88-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Gressenicher Straße unterwegs, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Mann geriet in der Folge in den Gegenverkehr und krachte dort frontal mit dem Kleinwagen einer 32-jährigen Stolbergerin zusammen.

"Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge so deformiert, dass die Feuerwehr beide Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen befreien musste", schilderte der Sprecher.

Sowohl der Senior als auch die Stolbergerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie es weiter hieß. Lebensgefahr habe zunächst nicht ausgeschlossen werden können. Beide Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.