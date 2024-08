32-jähriger Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Für den 32-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. © Polizeiinspektion Rotenburg

Am Donnerstagabend habe ein 72 Jahre alter Autofahrer in Visselhövede mit seinem Wagen an einer Einmündung nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit.

Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Biker.

Der 32-Jährige erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.