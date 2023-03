Seat-Fahrerin überfährt Stopp-Schild und kracht in Mercedes, danach fiese Kettenreaktion

Kaiserslautern - Eine 49-jährige Seat-Fahrerin hat am Abend des gestrigen Montags in Kaiserslautern ein Stoppschild überfahren und damit eine fiese Kettenreaktion ausgelöst.

Der Seat Alhambra der 49-Jährigen hat im Frontbereich einiges abbekommen. © Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Sprecher der Polizei teilte am Dienstag mit, wie es zu dem Unfall nach aktuellem Stand der Ermittlungen gekommen war.

So befuhr die 49-Jährige in ihrem Seat Alhambra die Schulstraße in Richtung der Lutrinastraße.

An der Ecke zur Lutrinastraße soll die Frau dann das Stoppschild übersehen haben und in einen Mercedes gekracht sein, der gerade auf der Lutrinastraße in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs war.

Der Seat rammte das Heck des Mercedes, der dann ins Schleudern geriet und gegen einen am Straßenrand abgestellten Ford Fiesta prallte.