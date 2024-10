Seat und Alfa Romeo krachen ineinander: Drei Verletzte

Mitten auf der Straße und neben dem Grünstreifen kamen die beteiligten Unfallfahrzeuge schließlich zum Stillstand. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Crash ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 18.40 Uhr auf der Stammheimer Straße (L1110), wo laut Polizeiangaben eine 36-jährige Seat-Lenkerin von Stuttgart-Stammheim kommend in Richtung Möglingen unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet diese in den rechten Grünstreifen und daraufhin auf die Gegenfahrbahn, wo eine ordnungsgemäß entgegenkommende 20-Jährige mit ihrem Alfa Romeo fuhr.

Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern und so wurde der Alfa durch den Aufprall in den Grünstreifen gewiesen und kam dort zum Stehen. Sowohl die 36-Jährige als auch deren 42-jähriger Beifahrer zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und kamen beide in ein Krankenhaus.

Die 20-Jährige kam hingegen mit leichteren Blessuren davon, wurde zur medizinischen Versorgung jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus mitgenommen.