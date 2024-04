Seat und VW krachen an Kreuzung ineinander: Zwei Verletzte!

Neugersdorf - Am Montagmittag kam es an einer Kreuzung im Landkreis Görlitz zu einem heftigen Verkehrsunfall .

Auf der S148 kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall. © Blaulichtreport Zittau

Gegen 11.45 Uhr krachten an der sogenannten Kamerun-Kreuzung in Neugersdorf die Fahrerin (61) eines VW Tiguan und eine Seat-Fahrerin (ebenfalls 61) zusammen, erklärte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag.

Die 61-jährige Seat-Fahrerin fuhr gerade auf der S148 in Richtung des Grenzübergangs in Rumburk, als sie ersten Ermittlungsergebnissen zufolge eine rote Ampel missachtete.

Infolge der anschließenden Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Da ebenfalls Betriebsstoffe aus den Autowracks ausliefen, war auch die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften am Unfallort. Die Fahrbahn wurde gesperrt.