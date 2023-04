Sekundenschlaf? Audi überschlägt sich und mäht Stromkasten um

Sohland am Rotstein (Landkreis Görlitz) - Am Dienstag kam es zu einem schweren Unfall im Landkreis Görlitz. Ein Geländewagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Fahrer (50) und Beifahrer blieben unverletzt, kamen mit dem Schrecken davon. Nach dem Unfall kam es in Sohland zum Stromausfall.