Senior macht fatalen Fehler beim Überholen: Kurz darauf sind BMW und Kleinbus Schrott

Volkach - Unfall-Drama am heutigen Dienstag in Unterfranken! Infolge eines missglückten Überholmanövers wurden nicht nur zwei Autos bis zur Unkenntlichkeit beschädigt, sondern allem voran auch zwei Menschen schwer verletzt.

Gleich zwei Rettungshubschrauber mussten am Unfallort landen. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, spielte sich das Unglück am heutigen Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2260 zwischen Astheim und Volkach (Landkreis Kitzingen) ab.

Wie es weiter hieß, war der 85 Jahre alte Fahrer eines blauen BMWs von Astheim kommend in Richtung Vogelsburg unterwegs.

Gegen 15.25 Uhr unterlief ihm dann ein fataler Fehler: Zunächst befand sich ein Mercedes Unimog direkt vor dem Wagen des Seniors, den dieser zu überholen versuchte. Hierbei touchierte er aber wohl den Auflieger des Mercedes, wodurch der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor.

In der Folge gelang es einem Dacia-Fahrer noch, dem entgegenkommenden BMW im letzten Moment nach rechts auszuweichen. Gleiches galt hingegen nicht für die Fahrerin eines weißen Kleinbusses. Somit kam es schließlich zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 85-Jährige sowie die Fahrerin vom Kleinbus (56) wurden in den jeweiligen Wagen eingeklemmt und mussten schwer verletzt aus diesen befreit werden. In der Folge kamen sie beide per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Drei weitere Insassen des Kastenwagens, darunter zwei Teenager, erlitten einen Schock und wurden leicht verletzt.