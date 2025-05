18.05.2025 18:57 Senioren-Radtour endet im Drama: Audi-Kollision kostet 78-Jährigen das Leben

Tragisches Unglück am Sonntag in Hofheim am Taunus (Hessen): Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst und kam dabei ums Leben.

Von Angelo Cali

Hofheim am Taunus/Flörsheim am Main - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 40 zwischen Flörsheim-Wicker und Weilbach (Südhessen) ereignet. Die Beschädigungen am grauen Audi TT sprechen Bände über die Wucht des Aufpralls © 5VISION.NEWS Gegen 14.54 Uhr kollidierte laut Angaben eines Polizeisprechers ein 26-jähriger Hochheimer mit seinem grauen Audi TT auf Höhe der Ortsausfahrt Wicker mit einem 78-jährigen Radfahrer aus Flörsheim. Der Senior war mit seinem Fahrrad von einem Feldweg rechts auf die B40 eingefahren und wollte die Fahrbahn queren, als es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß kam. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche durch Rettungskräfte verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde neben einem Sachverständigen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Tödlicher Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad: Weitere Untersuchungen nötig Der Radfahrer war auf der Stelle tot. © 5VISION.NEWS Die B40 musste für die Ermittlungen voll gesperrt werden. Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werden weiter untersucht.

Titelfoto: Montage: 5VISION.NEWS