Seniorin fährt Zehnjährigen an, der sich schwer verletzt - dann haut sie einfach ab

Düsseldorf - Zu einem tragischen Unfall ist es am gestrigen Mittwochnachmittag in Düsseldorf -Gerresheim gekommen.

Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei meldete, wollte ein zehnjähriger Junge gegen etwa 13.40 Uhr auf Höhe des Toni-Kryn-Wegs die Gräulinger Straße überqueren. Dabei wurde er jedoch von einem Auto touchiert und kam zu Fall.

Die Fahrerin des Autos hielt direkt an, stieg aus und sprach kurz mit dem Jungen, ehe sie sich wieder in ihren Wagen begab, die Straße weiterfuhr und in die Keldenichstraße abbog.

Der Zehnjährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten.

Jetzt suchen die Beamten nach dem flüchtigen Auto, das vermutlich ein blauer VW Kleinwagen (älteres Modell) war. Das Kennzeichen soll "MK" für Märkischer Kreis gewesen sein.

Die Fahrerin soll 60 bis 70 Jahre und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Zudem hatte sie graue, kurze Haare. Zur Unfallzeit trug sie eine Brille, einen blauen Pullover und eine schwarze Weste sowie eine blaue Jeans.