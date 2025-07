Sieben Verletzte! Fehmarnsundbrücke nach Unfall stundenlang gesperrt

Fehmarn - Schwerer Unfall auf Fehmarn! Am Sonntagmorgen sind mehrere Autos unmittelbar vor der Fehmarnsundbrücke zusammengestoßen, sieben Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die Fahrbahn musste stundenlang gesperrt werden.

Alles in Kürze

Der Fahrer des Seat (22) hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geraten. © Arne Jappe

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, war ein 22 Jahre alter Mann aus Thüringen gegen 10 Uhr mit seinem Seat kurz vor der Brücke aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er seitlich in das Heck eines Toyota RAV4, dessen Fahrer noch versucht hatte, die Kollision durch ein Ausweichmanöver zu verhindern.

Durch den Aufprall verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen entgegenkommenden VW Golf und schließlich in die Leitplanke.

Nach Erreichen des Notrufes eilten zahlreiche Rettungskräfte zum Unfallort, darunter sieben Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber.

Insgesamt wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt. Der 22 Jahre alte Seat-Fahrer sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, ebenso der VW-Lenker. In dem Toyota, der aus Schweden kam, befanden sich vier Menschen.

Zwei Männer und eine Frau wurden leicht verletzt, eine weitere Mitfahrerin hingegen schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen wurden ebenfalls in verschiedene Kliniken gebracht.