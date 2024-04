07.04.2024 07:19 Skoda kommt in Gegenverkehr und kracht in VW

Am Samstagnachmittag ist eine Skoda-Fahrerin in Bad Schlema in den Gegenverkehr gekommen und dort mit einem VW kollidiert.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - In Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Der Skoda und der VW stießen frontal zusammen. © Niko Mutschmann Der Unfall passierte gegen 17 Uhr auf der Alten Lößnitzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine Skoda-Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die Skoda-Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Insassen des VWs blieben unverletzt. Unfall Landstraße wird zum Trümmerfeld: Zwei Menschen in Klinik - Helikopter im Einsatz Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Alte Lößnitzer Straße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auf die Feuerwehr Bad Schlema im Einsatz.

Titelfoto: Niko Mutschmann