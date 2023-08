Spinne lauert unter Sonnenblende, das wird Autofahrer zum Verhängnis

Werra-Meißner-Kreis - Eine Spinne hat am Abend des gestrigen Dienstags im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis einen Unfall mit rund 5000 Euro Schaden verursacht.

Als der 44-Jährige die Sonnenblende herunterklappte, fiel die Spinne herunter und landete auf ihm. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/danr13, 123rf/boedefeld

Ein Sprecher der Polizei in Eschwege berichtete am Mittwoch, wie genau es zu dem Crash kam.

So war ein 44 Jahre alter Mann in seinem Auto gegen 19 Uhr von der A38 auf die B27 abgefahren und nun in Richtung Witzenhausen unterwegs.

In Höhe von Neu-Eichenberg wurde der Autofahrer von der tief stehenden Sonne geblendet und klappte deshalb die Sonnenblende herunter.

Allerdings hatte darunter eine Spinne ihr Versteck gefunden, fiel herunter und landete auf dem 44-Jährigen.