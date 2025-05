Stadtbahn entgleist nach Kollision mit Laster und schleudert gegen weitere Tram: 13 Verletzte

Der Laster wurde derweil von der Bahn mitgeschleift und prallte letztlich gegen eine Mauer am Straßenrand.

Infolge des Unfalls entgleiste die Bahn und wurde von der Wucht des Aufpralls nach innen gepresst. In jenem Moment kam eine weitere Stadtbahn aus entgegengesetzter Richtung - es kam zu einem weiteren Zusammenprall, bei dem es auch die entgegenkommende Tram von den Gleisen riss.

Am frühen Dienstagabend, gegen 17.33 Uhr, rammte ein Lastwagen auf der Evinger Straße mit seinem Heck eine Stadtbahn, wie die Feuerwehr Dortmund mitteilte.

Insgesamt 13 Personen wurden durch den heftigen Crash leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich circa 50 Fahrgäste in beiden beteiligten Stadtbahnen.

Der Lkw-Fahrer sowie die beiden Bahnfahrer (36, 60) blieben unversehrt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Ein Spezial-Bergungsteam kam anschließend zum Einsatz, um das Trümmerfeld zu beseitigen. Gegen 23 Uhr waren die Gleise wieder frei, erklärte ein Sprecher der Dortmunder Feuerwehr gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen.

Erstmeldung vom 14. Mai, 7.02 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 9.49 Uhr.