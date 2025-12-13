Straßenbahn erfasst Mann und schleift ihn mehrere Hundert Meter mit

Beim Überqueren der Gleise ist ein Mann in Düsseldorf von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Hundert Meter mitgezogen worden.

Von Ulf Zimmermann

Düsseldorf - Ein Mann ist in der Nacht in Düsseldorf-Benrath von einer Straßenbahn erfasst und 300 Meter mitgeschleift worden.

Der Mann war in der Nacht zu Samstag in Düsseldorf-Benrath unter die Stadtbahn geraten.  © Patrick Schüller

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall an der Benrather Schloßallee unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend kam er den Angaben zufolge mit einer leichten Beinverletzung in ein Krankenhaus.

Der Straßenbahnfahrer erlitt nach Auskunft der Rettungskräfte einen Schock. Nach TAG24-Informationen waren auch Notfallseelsorger vor Ort.

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren nach dem Unfall an der Benrather Schloßallee vor Ort.  © Patrick Schüller

Laut Polizei hatte das Unfallopfer zuvor noch versucht, eine Bahn zu erreichen. Dabei habe der Mann beim Überqueren der Gleise an der Haltestelle am Schloss Benrath jedoch die heranfahrende Bahn übersehen und sei von der Kupplung des Triebfahrzeugs erfasst worden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Titelfoto: Patrick Schüller

