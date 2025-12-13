Straßenbahn erfasst Mann und schleift ihn mehrere Hundert Meter mit

Düsseldorf - Ein Mann ist in der Nacht in Düsseldorf -Benrath von einer Straßenbahn erfasst und 300 Meter mitgeschleift worden.

Der Mann war in der Nacht zu Samstag in Düsseldorf-Benrath unter die Stadtbahn geraten. © Patrick Schüller

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall an der Benrather Schloßallee unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend kam er den Angaben zufolge mit einer leichten Beinverletzung in ein Krankenhaus.

Der Straßenbahnfahrer erlitt nach Auskunft der Rettungskräfte einen Schock. Nach TAG24-Informationen waren auch Notfallseelsorger vor Ort.