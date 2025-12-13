Straßenbahn erfasst Mann und schleift ihn mehrere Hundert Meter mit
Von Ulf Zimmermann
Düsseldorf - Ein Mann ist in der Nacht in Düsseldorf-Benrath von einer Straßenbahn erfasst und 300 Meter mitgeschleift worden.
Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall an der Benrather Schloßallee unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Anschließend kam er den Angaben zufolge mit einer leichten Beinverletzung in ein Krankenhaus.
Der Straßenbahnfahrer erlitt nach Auskunft der Rettungskräfte einen Schock. Nach TAG24-Informationen waren auch Notfallseelsorger vor Ort.
Laut Polizei hatte das Unfallopfer zuvor noch versucht, eine Bahn zu erreichen. Dabei habe der Mann beim Überqueren der Gleise an der Haltestelle am Schloss Benrath jedoch die heranfahrende Bahn übersehen und sei von der Kupplung des Triebfahrzeugs erfasst worden.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an.
