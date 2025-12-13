Drama auf Parkplatz: 95-Jährige fährt Mutter und Kind an
Lüdenscheid - Drama auf einem Parkplatz in Lüdenscheid! Eine 95 Jahre alte Frau erfasst eine Mutter und ihr Kind. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.
Ein schrecklicher Unfall hat sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz Kirchheim ereignet, wie die Polizei vermeldet hat. Eine 95 Jahre alte Frau bog gegen 11.45 Uhr von der Martin-Niemöller-Straße auf den Parkplatz ab.
Möglicherweise verwechselte die Seniorin das Gas- und Bremspedal und erfasste daher eine 46-jährige Frau und ihr sechsjähriges Kind.
Während die Frau bei der Kollision leichte Verletzungen erlitt, wurde das Kind schwer verletzt.
Da die Notärztin Lebensgefahr nicht ausschließen konnte, wurde ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Wuppertal angefordert, das die Lüdenscheider Polizei bei der Sicherung der Spuren unterstützt.
Titelfoto: Tim Oelbermann