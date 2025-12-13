Drama auf Parkplatz: 95-Jährige fährt Mutter und Kind an

Lüdenscheid - Drama auf einem Parkplatz in Lüdenscheid! Eine 95 Jahre alte Frau erfasst eine Mutter und ihr Kind. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz hat eine 95 Jahre alte Frau eine Mutter und ihr Kind erfasst. © Tim Oelbermann

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz Kirchheim ereignet, wie die Polizei vermeldet hat. Eine 95 Jahre alte Frau bog gegen 11.45 Uhr von der Martin-Niemöller-Straße auf den Parkplatz ab.

Möglicherweise verwechselte die Seniorin das Gas- und Bremspedal und erfasste daher eine 46-jährige Frau und ihr sechsjähriges Kind.

Während die Frau bei der Kollision leichte Verletzungen erlitt, wurde das Kind schwer verletzt.