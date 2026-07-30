Stadtbahn kracht in Rad: 13-Jähriger rettet sich in letzter Sekunde vor Kollision

Gerlingen - Ein 13-Jähriger übersah am Dienstagnachmittag in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) eine herannahende Stadtbahn. Nur durch einen Sprung ins Gebüsch konnte er sich im letzten Moment retten, sein Fahrrad wurde jedoch erfasst.

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr rückten zur Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten an. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall gegen 17.20 Uhr an einem unbeschrankten Fußgängerüberweg auf Höhe der Jakob-Bleyer-Straße. Der 13-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte die Schienen der Stadtbahn überqueren.

Aus unklarer Ursache missachtete der Junge dabei das orangefarbene Blinklicht und bemerkte die aus Gerlingen kommende U-Bahn der Linie 6 in Richtung Stuttgart zu spät.

Der Fahrer der Stadtbahn leitete eine Notbremsung ein. Dennoch konnte er nicht mehr verhindern, dass der Zug das Fahrrad des Jugendlichen erfasste und noch etwa 14 Meter weit mitschleifte.

Der Junge war glücklicherweise kurz vor der Kollision zur Seite gesprungen und blieb unverletzt.

Auch die rund 60 bis 80 Fahrgäste wurden bei der abrupten Bremsung nicht verletzt. Sie konnten die Bahn an der nächsten Haltestelle sicher verlassen.