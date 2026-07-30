Biker kracht bei Überholmanöver in Traktor: 32-Jähriger mehrere Meter durch Luft geschleudert

Winkelbach - Heftiger Unfall am späten Mittwochabend auf der B8! Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist im Westerwaldkreis mit einem Traktor kollidiert, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden.

Das Motorrad des 32-Jährigen wurde schwer beschädigt. © WinklerTV

Wie die Polizei schilderte, war der Biker gegen 21.45 Uhr auf der B8 zwischen den Ortschaften Winkelbach und Höchstenbach unterwegs.

Er fuhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße demnach hinter einem Traktor und zwei weiteren Fahrzeugen, wollte diese allerdings überholen.

Während dieses Manövers bog der Fahrer des Traktors nach links in Richtung Winkelbach ab.

Der Biker, der laut den Beamten mit sehr hoher Geschwindigkeit überholte, kollidierte mit dem Vorderreifen des landwirtschaftlichen Gespann.

Er wurde mehrere Meter durch die Luft, schlug hart auf der Fahrbahn auf und musste mit schwersten Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock.