Biker kracht bei Überholmanöver in Traktor: 32-Jähriger mehrere Meter durch Luft geschleudert

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Heftiger Unfall am späten Mittwochabend auf der B8! Ein Motorradfahrer ist im Westerwaldkreis mit einem Traktor kollidiert und schwer verletzt worden.

Von Jan Höfling

Winkelbach - Heftiger Unfall am späten Mittwochabend auf der B8! Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist im Westerwaldkreis mit einem Traktor kollidiert, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden.

Das Motorrad des 32-Jährigen wurde schwer beschädigt.
Das Motorrad des 32-Jährigen wurde schwer beschädigt.  © WinklerTV

Wie die Polizei schilderte, war der Biker gegen 21.45 Uhr auf der B8 zwischen den Ortschaften Winkelbach und Höchstenbach unterwegs.

Er fuhr mit seiner Yamaha auf der Bundesstraße demnach hinter einem Traktor und zwei weiteren Fahrzeugen, wollte diese allerdings überholen.

Während dieses Manövers bog der Fahrer des Traktors nach links in Richtung Winkelbach ab.

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Der Biker, der laut den Beamten mit sehr hoher Geschwindigkeit überholte, kollidierte mit dem Vorderreifen des landwirtschaftlichen Gespann.

Er wurde mehrere Meter durch die Luft, schlug hart auf der Fahrbahn auf und musste mit schwersten Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock.

Der Biker ist bei einem Überholmanöver auf der B8 mit einem Traktor kollidiert.
Der Biker ist bei einem Überholmanöver auf der B8 mit einem Traktor kollidiert.  © WinklerTV
Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.
Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.  © WinklerTV

Beide Fahrzeug wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Die Fahrbahn war für die Dauer von zwei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Es waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Polizei und Straßenmeisterei im Einsatz.

Titelfoto: WinklerTV

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