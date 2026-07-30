Plötzlich explodiert ein Akku: Radfahrer (45) schwer verletzt
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Jüchsen - Schreckmoment am Mittwochabend im Dorf Jüchsen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen).
Ein 45-Jähriger und ein Neunjähriger waren zunächst mit ihren Fahrrädern auf der Straße des Friedens unterwegs, wie die Polizei berichtet.
Während der Fahrt explodierte dann aus bislang noch ungeklärten Gründen plötzlich ein Akku für ein Elektro-Quad, den der Mann dabei gehabt hatte.
Durch die Detonation wurde der 45-Jährige schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.
Glimpflicher ging der Unfall für den Jungen aus, er wurde den Angaben nach leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Umstände zu klären.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa