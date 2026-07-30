Plötzlich explodiert ein Akku: Radfahrer (45) schwer verletzt

Als der Mann und der Junge mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, explodiert plötzlich ein Akku für ein Elektro-Quad. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Ein 45-Jähriger und ein Neunjähriger waren zunächst mit ihren Fahrrädern auf der Straße des Friedens unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Während der Fahrt explodierte dann aus bislang noch ungeklärten Gründen plötzlich ein Akku für ein Elektro-Quad, den der Mann dabei gehabt hatte.

Durch die Detonation wurde der 45-Jährige schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.