02.12.2023 09:19 Stand "plötzlich" auf der Straße: Fußgängerin († 26) von Kleinbus erfasst

Von Madita Eggers

Clenze – Eine Fußgängerin ist am gestrigen Freitag bei einem Unfall in Clenze (Niedersachsen) von einem Kleinbus erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Unvermittelt soll die 26-Jährige einfach auf die Straße gelaufen sein, wo sie vom Gegenverkehr erfasst worden ist. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen soll das spätere Unfallopfer "ganz plötzlich" – mutmaßlich mit dem Willen, die Lange Straße zu überqueren – auf die Fahrbahn getreten sein. Woraufhin der 64-jährige Fahrer des Kleinbusses nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und die 26-Jährige erfasste. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Der Fahrer und die weiteren Insassen des Busses blieben unverletzt, mussten aber von der Seelsorge betreut werden. Unfall Zwei Tote, drei Schwerverletzte bei Unfall: War es Straßenglätte? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Für die Unfallaufnahme war die Lange Straße bis in die Abendstunden teilweise voll gesperrt worden.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa