Staplerfahrer übersieht Lagerfahrzeug - ein Schwerverletzter

Euskirchen - Bei einem Arbeitsunfall in Euskirchen hat sich ein Mann schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste einen 61-jährigen Mann aus seinem Führerhaus befreien. © Philipp von Ditfurth/dpa

Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der Straße An der Vogelrute zu einer Kollision, bei der sich ein 61-Jähriger schwer verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Gabelstaplerfahrer beim Rückwärtsfahren ein hinter ihm stehendes Lagerfahrzeug.

Dabei kam es zur Kollision, sodass das Lagerfahrzeug zur Seite kippte. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde daraufhin eingeklemmt.