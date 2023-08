ADAC Stau-Prognose: Hier müssen Autofahrer Geduld mitbringen

München - Wer am Wochenende mit dem Auto nach dem Urlaub zurück in die Heimat fahren will, muss laut ADAC auf vielen deutschen Autobahnen mit Staus rechnen.

In und um München dürfte der Verkehr am Wochenende wieder besonders zäh werden. © Matthias Balk/dpa

In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in Teilen der Niederlande neigten sich die Sommerferien dem Ende zu, teilte der Automobilclub am Montag mit.

Wer kann, sollte daher lieber abseits des Wochenendes die Heimfahrt antreten. An diesem Wochenende gilt zum letzten Mal in dieser Reisesaison das erweiterte Lkw-Ferienfahrverbot an Samstagen (7 bis 20 Uhr). Wer flexibel ist, fährt trotzdem unter der Woche: Die besten Reisetage sind Dienstag und Mittwoch.

Mit Wartezeiten müssen heimkehrende Urlauber demnach auch an den bayerischen Grenzübergängen an A3, A8 und A93 rechnen.



Wer dagegen erst jetzt in den Sommerurlaub startet, dürfte sich demnach in Richtung Süden über vergleichsweise wenig Stau freuen.

Voll könne es dennoch unter anderem auf klassischen Urlauberrouten wie dem Fernpass und der Brennerautobahn in Österreich sowie auf der Gotthard-Route in der Schweiz werden.