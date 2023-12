ADAC-Stauprognose für Weihnachten: Hier wird es besonders voll

Nicht nur auf der Autobahn, sondern auch in den Ballungsräumen rund um die Großstädte ist Geduld gefragt. © Matthias Balk/dpa

Ab Mitte der Woche begibt sich Deutschland auf die Straße, um zur Familie oder in den Urlaub zu fahren: Längere Staus sind voraussichtlich die Folge.

In den Innenstädten werden die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft, wer da einen Parkplatz sucht, muss wahrscheinlich lange suchen.

Am vollsten auf den Straßen wird es wohl am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag werden, prognostiziert der ADAC. Erst am 24. Dezember wird es wieder ruhiger, bevor der Rückreiseverkehr dann ab Dienstagnachmittag, 26. Dezember beginnt.

"An diesen Tagen kehren viele Weihnachtsurlauber heim oder starten jetzt in den Winterurlaub bis ins neue Jahr", so der Automobilclub. Geduld und Zeit sollte man unbedingt mit ihm Gepäck haben.