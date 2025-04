Autofahrer aufgepasst: Vor allem an zwei Ostertagen sind gute Nerven und viel Zeit wichtig

Auf den Autobahnen in Deutschland wird es in kommenden Tagen mitunter deutlich langsamer zugehen als gewünscht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Denn auf den Autobahnen in Bayern und dem Rest des Landes könnte es mitunter deutlich langsamer als erhofft zugehen. Der ADAC rechnet um Ostern - wenig überraschend - mit viel Verkehr sowie Staus.

Erschwerend kommt außerdem noch hinzu, dass in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 21. April die Osterferien enden.

Wie der Automobilclub in München nun mitteilte, müssen Reisende auf vielen Strecken mit großen Einschränkungen rechnen. Am Gründonnerstag dürfte es laut den Experten am heftigsten werden, da zusätzlich viele Berufspendler unterwegs sind.

Abgesehen von Reisen ins Ausland stehen Besuche bei Verwandten oder Freunden und Tagesausflüge auf dem Programm. Das erwartete frühlingshafte Wetter lockt sicherlich einige für Kurztrips ins Auto.

Auch am Vormittag des Karfreitags und Nachmittag des Ostermontags dürfte es auf vielen Autobahnen im Freistaat und dem Rest Deutschlands voll werden. Achtung: Bereits am heutigen Mittwoch soll dem Automobilclub zufolge die Anzahl der Staus im Land spürbar zunehmen, da zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer versuchen werden, den Gründonnerstag zu meiden.

Wo befinden sich die Hotspots? Der ADAC rechnet vor allem auf Fernstraßen in Richtung Nord- sowie Ostsee und in Richtung der höhergelegenen Wintersportzentren in den Alpen mit massivem Verkehrsaufkommen. Das gilt ebenfalls für Ballungsgebiete wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt oder Stuttgart, da viele von dort aus ihre Fahrt beginnen.