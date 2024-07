Düstere Prognose: Norden droht schlimmstes Stauwochenende der Saison

Am kommenden Wochenende wird es auf den norddeutschen Autobahnen voraussichtlich sehr voll. © Julian Stratenschulte/dpa

"Autoreisende erwartet am kommenden Wochenende eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison", heißt es vom ADAC.

Die norddeutschen Bundesländer sind dabei nach Einschätzung des Automobilclubs am letzten Juli-Wochenende gleich mehrfach im Fokus.



Für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Verkehrsexperten mit einer zweiten Reisewelle. In Niedersachsen und Bremen werden wiederum viele Urlaubsrückkehrer erwartet.

Zudem gilt der Norden vor allem bei gutem Wetter wegen der Küsten und Seen als beliebtes Ausflugsziel. Durch Tagesausflügler oder Kurzurlauber drohe deshalb zusätzliche Staugefahr. Hinzu kommt, dass mit Baden-Württemberg und Bayern am Wochenende auch die letzten Bundesländer in die Ferien starten.

Die düstere Prognose zieht der ADAC auch aus der Erfahrung aus dem Vorjahr. Das letzte Juli-Wochenende sei in der Reisesaison 2023 das mit Abstand staureichste gewesen.