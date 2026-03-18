Feuer auf Autobahn: Brennender Lkw sorgt für Stau auf A6
Lichtenau - Auf der A6 geriet ein Lastwagen am Mittwochmorgen in Vollbrand. Das Feuer wirkt sich auch auf den Verkehr aus.
Der Lastwagen ist auf der A6 bei der Anschlussstelle Lichtenau im Landkreis Ansbach in Flammen aufgegangen.
Die Autobahn in Fahrtrichtung Amberg wurde deshalb vollständig gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Derzeit kommt es infolge der Sperrung zu erheblichen Staus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.
Nach Angaben des Polizeisprechers dürfte sich die Verkehrslage weiter zuspitzen. Wie lange die Sperrung andauert und was den Brand ausgelöst hat, ist bislang noch unklar.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa (Symbolfoto)