Feuer auf Autobahn: Brennender Lkw sorgt für Stau auf A6

Lichtenau - Auf der A6 geriet ein Lastwagen am Mittwochmorgen in Vollbrand. Das Feuer wirkt sich auch auf den Verkehr aus.

Die Autobahn musste gesperrt werden. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der Lastwagen ist auf der A6 bei der Anschlussstelle Lichtenau im Landkreis Ansbach in Flammen aufgegangen.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Amberg wurde deshalb vollständig gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Derzeit kommt es infolge der Sperrung zu erheblichen Staus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.