Bundeswehr übt den Ernstfall: Heidestraße wegen Panzern gesperrt

Hütten/Haldensleben - Pendler zwischen der Altmark und Magdeburg müssen demnächst wieder mit einer Vollsperrung der Heidestraße (Kreisstraße 1142) rechnen, welche die B189 und B71 miteinander verbindet.

Zu gefährlich für den zivilen Straßenverkehr: Ende April fahren mehrere Panzer über die Heidestraße in der Colbitz-Letzlinger-Heide. (Archivbild) © Robert Lilge/TAG24

Grund ist der "Übungsdurchgang 8/26" auf dem Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger-Heide, wie ein Sprecher der Bundeswehr gegenüber TAG24 mitteilte.

Demnach müsse die Heidestraße vom 27. April um 7 Uhr bis zum 1. Mai um 13 Uhr gesperrt werden.

Das geplante "hochintensive Gefecht" konzentriere sich vor allem auf die Landes- und Bündnisverteidigung, heißt es weiter. Schuld daran habe die aktuell angespannte politische Lage in der Welt.

Die Sperrung der Heidestraße sei nötig, weil während der Übung mehrere Kampfpanzer und andere Gefechtsfahrzeuge immer wieder die Straße befahren müssen.

Dies sei zu gefährlich für den zivilen Straßenverkehr.