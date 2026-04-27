Stau-Alarm am langen Wochenende: Auf diesen Strecken braucht man Nerven

München - Mit dem Feiertag am 1. Mai, der in diesem wieder Jahr auf einen Freitag fällt, steht uns ein langes Wochenende bevor. Und das bedeutet: Stau -Alarm auf Deutschlands Straßen.

Auf zahlreichen Strecken im Bundesgebiet muss man um den 1. Mai mit Stau und Wartezeiten rechnen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Der ADAC protokolliert und untersucht seit vielen Jahren diese Blechlawinen und ihre Faktoren. Und hat jetzt entsprechende Prognosen für den Zeitraum zwischen dem 30. April und dem 3. Mai veröffentlicht.

"In den vergangenen Jahren gehörte der Tag vor dem Maifeiertag regelmäßig zu den staureichsten Tagen des Jahres", teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club mit.

"Besonders hoch ist die Staugefahr in Richtung Süden zu den Alpen, an die Küsten sowie in andere beliebte Ausflugsregionen."

Die Experten rechnen bereits ab Donnerstagnachmittag und natürlich am Abend und ab Freitagvormittag mit sehr starkem Verkehrsaufkommen.

Veranstaltungen und Frühlingsfeste – wie beispielsweise die Cannstatter Wasen in Stuttgart – verstärken diesen Effekt im jeweiligen Zeitraum entsprechend in ihrer Region.