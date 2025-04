Geduldsprobe auf den Autobahnen: Warnung vor Staugefahr durch frühe Osterferien

Rund um Ostern könnte es anstrengend auf den mitteldeutschen Autobahnen werden. © Sebastian Willnow/dpa

"Aufgrund der Staffelung der Ferientermine ist erstmals zwei Wochen vor Ostern – von Freitag, den 4. April, bis Sonntag, den 6. April – mit einem leicht erhöhten Ferienreiseverkehr zu rechnen", teilte die bundeseigene Gesellschaft mit.

In den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Osterferien bereits in der kommenden Woche. In Sachsen starten sie am 18. April – pünktlich zum Start des bundesweit erwarteten Hauptreiseverkehrs.

Besonders voll dürfte es laut Prognose rund um den Gründonnerstag (17. April) werden, wenn viele Berufspendler und Urlauber gleichzeitig unterwegs sind. Auch für den Ostermontag (21. April) erwartet die Autobahngesellschaft starken Rückreiseverkehr.

Autofahrer sollten sich zudem auf zahlreiche Baustellen einstellen. Auf der A4 sei an mehreren Stellen mit Behinderungen zu rechnen – unter anderem zwischen Wandersleben und Erfurt-West, Erfurt-Vieselbach und Weimar, Bucha und Jena-Göschwitz, Ronneburg und Chemnitz-Glösa sowie zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden-West.

Auch der Abschnitt zwischen Weißenberg und Görlitz ist betroffen.