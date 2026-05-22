Hohes Staurisiko an Pfingsten: Diese Strecken solltest Du am Wochenende unbedingt meiden
Dresden - Rund um Pfingsten wird es eng auf Sachsens Autobahnen. Der große Belastungstest werde Freitagnachmittag erwartet, wenn der Berufsverkehr auf die einsetzende Reisewelle treffe, erklärte Julia Grotjahn von der Autobahngesellschaft.
Auch am Samstagvormittag bleibe das Verkehrsaufkommen hoch. Pfingsten sei eines der staureichsten Wochenenden im Jahr, heißt es vom ADAC.
Der Grund: Viele Menschen nutzen das Pfingstwochenende für Ausflüge und Kurzreisen. Neben dem höheren Verkehrsaufkommen sorgen zudem etliche Baustellen für Staugefahr.
Die aktuelle Staurisikokarte der Autobahn GmbH färbt in Sachsen die komplette A4, Abschnitte der A13 (Dresden-Berlin) und A17 (Dresden-Prag) sowie die A72 (Chemnitz-Hof) orange wegen dichten Verkehrs.
Vor allem westlich und südwestlich von Chemnitz machen größere Baustellen die Fahrt auf A4 und A72 stauanfällig.
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