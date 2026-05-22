Hohes Staurisiko an Pfingsten: Diese Strecken solltest Du am Wochenende unbedingt meiden

Dresden - Rund um Pfingsten wird es eng auf Sachsens Autobahnen. Der große Belastungstest werde Freitagnachmittag erwartet, wenn der Berufsverkehr auf die einsetzende Reisewelle treffe, erklärte Julia Grotjahn von der Autobahngesellschaft.

Sachsens schlimmste Stau-Falle: Lastwagen und Autos stauen sich auf der A 4 am Dreieck Dresden-Nord. © DPA

Auch am Samstagvormittag bleibe das Verkehrsaufkommen hoch. Pfingsten sei eines der staureichsten Wochenenden im Jahr, heißt es vom ADAC.

Der Grund: Viele Menschen nutzen das Pfingstwochenende für Ausflüge und Kurzreisen. Neben dem höheren Verkehrsaufkommen sorgen zudem etliche Baustellen für Staugefahr.