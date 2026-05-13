Himmelfahrt-Chaos droht: Auf diesen Autobahnen wird es richtig voll

Berlin - Das lange Wochenende naht und zahlreiche Menschen zieht es raus aus der Stadt. Auf diesen Autobahnen wird besonders viel Verkehr erwartet.

Auch an Christi Himmelfahrt und Samstag wird mehr Verkehr erwartet. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Einschätzung der Autobahn GmbH dürfte der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt der staureichste Tag werden, denn am Nachmittag trifft der Berufsverkehr auf die ersten Urlauber und sorgt somit für besonders volle Straßen.

An Christi Himmelfahrt und am Samstag wird ebenfalls mit mehr Verkehr auf den Straßen gerechnet.

Der Freitag dürfte dagegen vergleichsweise entspannt bleiben. Für Sonntag werden hingegen viele Rückreisende unterwegs sein.

Vor allem in Richtung Küste und Alpen könnte es zu Stau kommen. Besonders betroffen sind die Autobahnen A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9 und A24.