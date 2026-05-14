Stau-Alarm zu Christi Himmelfahrt: Hier wird es voll
Von Wilhelm Pischke
Potsdam - Zu Christi Himmelfahrt wird die Polizei in Brandenburg wieder mögliche Alkoholsünder besonders in den Blick nehmen.
"Wir werden verstärkt unterwegs sein mit zahlreichen Einsatzkräften", sagte eine Sprecherin der Polizei. Wo genau die Kontrollschwerpunkte liegen sollen, verriet die Polizistin nicht. Erfahrungsgemäß nutzen viele Menschen den Feiertag, den Brückentag und das anschließende Wochenende für Kurzreisen und Ausflüge.
Auch auf den häufig zum Herrentag gut besuchten Wasserstraßen wolle man genau hinschauen, hieß es von der Polizei. "Diejenigen, die das Boot fahren, sollten aber unbedingt die Finger von jeglichen Rauschmitteln lassen", betonte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Heiko Schmidt.
Damit es nicht zu gefährlichen Situationen oder gar Unfällen auf den Gewässern komme, werde die Wasserschutzpolizei am Donnerstag besonders aufmerksam sein. Grundsätzlich gilt auf allen Gewässern die 0,5-Promille-Grenze.
Der ADAC rechnet derweil mit Blick auf das lange Wochenende mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen als üblich. "Zum langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende könnte es zu Staus vor allem im Ballungsraum Berlin, auf den Autobahnen Richtung Küste sowie auf den Zufahrtsstecken in die Naherholungsgebiete kommen", sagte eine Sprecherin des Automobilclubs. Das treffe etwa auf die A9 zwischen Berlin und Halle/Leipzig zu.
Keine längeren Züge in Richtung Ostsee
Auch der Berliner Ring habe sich in der Vergangenheit immer wieder als Nadelöhr an vergleichbaren langen Wochenenden herausgestellt. Vor allem am Kreuz Uckermark oder in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) könnte es eng werden.
Baustellen könnten vor allem entlang der A10 zwischen dem Dreieck Barnim und dem Dreieck Spreeau für Reisende zum Problem werden. Auf der A12 dürfte es wegen einer Baustelle zwischen Briesenluch und Kersdorfer See enger werden.
Auf der A15 rechnet der ADAC mit möglichen Staus wegen einer Baustelle zwischen Cottbus-Süd und Forst.
Die Bahn kündigte an, in ihren Zügen keine zusätzlichen Fahrradstellplätze anzubieten. "An Christi Himmelfahrt werden keine verlängerten Züge eingesetzt und auch die Fahrradstellplätze bleiben unverändert", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Fahrplan an einem Feiertag sei wie der an einem Sonntag.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa