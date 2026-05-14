Stau-Alarm zu Christi Himmelfahrt: Hier wird es voll

Potsdam - Zu Christi Himmelfahrt wird die Polizei in Brandenburg wieder mögliche Alkoholsünder besonders in den Blick nehmen.

Autofahrer müssen zum langen Wochenende Geduld mitbringen. (Archivfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

"Wir werden verstärkt unterwegs sein mit zahlreichen Einsatzkräften", sagte eine Sprecherin der Polizei. Wo genau die Kontrollschwerpunkte liegen sollen, verriet die Polizistin nicht. Erfahrungsgemäß nutzen viele Menschen den Feiertag, den Brückentag und das anschließende Wochenende für Kurzreisen und Ausflüge.

Auch auf den häufig zum Herrentag gut besuchten Wasserstraßen wolle man genau hinschauen, hieß es von der Polizei. "Diejenigen, die das Boot fahren, sollten aber unbedingt die Finger von jeglichen Rauschmitteln lassen", betonte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Heiko Schmidt.

Damit es nicht zu gefährlichen Situationen oder gar Unfällen auf den Gewässern komme, werde die Wasserschutzpolizei am Donnerstag besonders aufmerksam sein. Grundsätzlich gilt auf allen Gewässern die 0,5-Promille-Grenze.

Der ADAC rechnet derweil mit Blick auf das lange Wochenende mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen als üblich. "Zum langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende könnte es zu Staus vor allem im Ballungsraum Berlin, auf den Autobahnen Richtung Küste sowie auf den Zufahrtsstecken in die Naherholungsgebiete kommen", sagte eine Sprecherin des Automobilclubs. Das treffe etwa auf die A9 zwischen Berlin und Halle/Leipzig zu.