Kilometerlanger Stau auf der A4 bei Dresden: Das ist der Grund!

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A4 kurz vor Dresden derzeit zu Stau. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Von Chemnitz in Richtung Dresden gibt es am heutigen Samstagnachmittag einen rund neun Kilometer langen Stau. Autofahrer, vermutlich zum Großteil Urlaubsrückkehrer zum Sommerferienende, brauchten deshalb eine knappe halbe Stunde länger auf ihrem Weg in die sächsische Landeshauptstadt.

Grund für den stockenden Verkehr ist eine neue Baustelle: Zwischen den Dreiecken Nossen und Dresden-West wird die Fahrbahn komplett erneuert, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

Auf der Richtungsfahrbahn Görlitz wird die erste und zweite Überholspur erneuert. Die Gegenrichtung wird ebenso halbseitig erneuert.

Je Richtung steht somit nur eine Fahrspur zur Verfügung. Autofahrer müssen sich einfädeln und vorsichtig unterwegs sein.