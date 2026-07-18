Mega-Stau auf der A7: Das ist der Grund

Hamburg - Auf der A7 in Hamburg hat sich ein kilometerlanger Stau rund um den Elbtunnel gebildet.

Vor dem Elbtunnel staut es sich auf rund zehn Kilometern. © Bodo Marks/dpa

Richtung Norden staue es sich auf ungefähr zehn Kilometern zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und dem Elbtunnel, sagte eine Mitarbeiterin der Verkehrsleitzentrale.

Richtung Süden gebe einen rund vier Kilometer langen Stau zwischen dem Volkspark und dem Elbtunnel.

Die Mitarbeiterin der Verkehrsleitzentrale begründete das hohe Verkehrsaufkommen mit einem Konzert im Volksparkstadion. Außerdem dauern die Sommerferien an, in denen Familien vermehrt verreisen.