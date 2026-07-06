Mehr Ferien, mehr Stillstand: Auf diesen Autobahnen braucht man viel Geduld – und Abkühlung
München - Neue Woche, neuer Ferienstart. Mit Sachsen, Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gehen die nächsten Bundesländer in die sommerlichen Schulpausen. Das bedeutet: Auf den Autobahnen ist erneut mit Wartezeiten und Staus zu rechnen. Der ADAC weiß, wo.
Auch, wenn die Schüler in Baden-Württemberg und Bayern noch einige Tage die Schulbank drücken müssen, rollen ab dem Wochenende auch in Richtung Süden die Blechlawinen – aber nicht nur dort.
"Die größte Staugefahr besteht am Freitagnachmittag und -abend, wenn Berufspendler und Urlauber gleichzeitig unterwegs sind", teilen die Experten des Automobilclubs mit Blick auf das kommende Wochenende mit.
"Auch am Samstagvormittag dürfte das Verkehrsaufkommen auf den klassischen Reiserouten sowie in Richtung der Naherholungsgebiete hoch sein."
Gleichzeitig haben auch einige europäischen Nachbarländer schulfreie Zeit – oder starten in diese. Entsprechend nimmt auch die Urlauber-Menge aus dem Ausland zu.
Nicht zu vergessen sind darüber hinaus mehr als 1000 Baustellen auf Autobahnen sowie diverse Grenzkontrollen und Abfahrtssperren an den Übergängen.
Nicht vergessen: Reichlich Getränke und Pausen mit einplanen
Für den Lkw-Verkehr gilt neben dem ganzjährigen Sonn- und Feiertagsfahrverbot seit Anfang Juli auch wieder – bis Ende August jeweils von 7 bis 20 Uhr – das Sommerfahrverbot an Samstagen. Besonders staugefährdet sind folgende Strecken:
- A1 Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund - Köln
- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berliner Ring
- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Passau
- A4 Aachen - Köln - Olpe sowie Dresden - Görlitz
- A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel
- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
- A7 Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
- A9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München
- A10 Berliner Ring
- A20 Lübeck - Rostock
- A23 Hamburg - Heide
- A24 Hamburg - Schwerin - Berliner Ring
- A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn
- A95 München - Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau - München
- A99 Autobahnring München
Weitere Details und Informationen findet Ihr auf www.adac.de. Ein wichtiger Tipp für die Autofahrer und ihre Begleiter: Bei den hochsommerlichen Temperaturen solltet Ihr stets ausreichend Getränke für alle Insassen mitführen – und regelmäßige Pausen einplanen.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa