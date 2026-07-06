Mehr Ferien, mehr Stillstand: Auf diesen Autobahnen braucht man viel Geduld – und Abkühlung

München - Neue Woche, neuer Ferienstart. Mit Sachsen, Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gehen die nächsten Bundesländer in die sommerlichen Schulpausen. Das bedeutet: Auf den Autobahnen ist erneut mit Wartezeiten und Staus zu rechnen. Der ADAC weiß, wo.

Nun starten auch in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – sowie bei einigen europäischen Nachbarn – die Ferien. Und das wirkt sich auf den Verkehr aus. (Symbolbild) © 123rf/fotoember

Auch, wenn die Schüler in Baden-Württemberg und Bayern noch einige Tage die Schulbank drücken müssen, rollen ab dem Wochenende auch in Richtung Süden die Blechlawinen – aber nicht nur dort.

"Die größte Staugefahr besteht am Freitagnachmittag und -abend, wenn Berufspendler und Urlauber gleichzeitig unterwegs sind", teilen die Experten des Automobilclubs mit Blick auf das kommende Wochenende mit.

"Auch am Samstagvormittag dürfte das Verkehrsaufkommen auf den klassischen Reiserouten sowie in Richtung der Naherholungsgebiete hoch sein."

Gleichzeitig haben auch einige europäischen Nachbarländer schulfreie Zeit – oder starten in diese. Entsprechend nimmt auch die Urlauber-Menge aus dem Ausland zu.

Nicht zu vergessen sind darüber hinaus mehr als 1000 Baustellen auf Autobahnen sowie diverse Grenzkontrollen und Abfahrtssperren an den Übergängen.