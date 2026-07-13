Achtung Stau-Welle: Ferienstart in NRW, doch viele weitere Faktoren sorgen für Blechlawinen
München - Jetzt sind bald nur noch zwei übrig: Wenn in dieser Woche Nordrhein-Westfalen in die Ferien startet, müssen nur noch Schüler in Bayern und Baden-Württemberg noch warten. Autofahrer sollten auf Deutschlands Autobahnen wieder ruhig Blut bewahren. Auf etlichen Strecken drohen Staus und Wartezeiten.
Auch die schulfreien Zeiten in den Nachbarländern wirken sich auf das Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Inland aus.
"Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag müssen Autofahrer mit langen Staus rechnen", teilten die Experten des ADAC am Montag mit.
Danach geht es weiter, der Fokus verschiebt sich nur. Denn am Samstag- und Sonntagabend ist vor allem mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen.
Außerdem: "Neben dem Urlaubsverkehr sind auch zahlreiche Ausflügler unterwegs."
Wenn das Wetter – wie es sich bislang auch abzeichnet – entsprechend schön wird, steige die Staugefahr in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küsten und Seen zusätzlich spürbar an.
Keine Einbahnstraße: Auch Rückreiseverkehr sorgt für Stau an den Grenzen
Ein weiteres Problem sind auch weiterhin die rund 1000 Baustellen, die den Verkehr on top ausbremsen.
Besonders staugefährdete Autobahnen in Deutschland sind voraussichtlich folgende Strecken:
- A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln
- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berliner Ring
- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg sowie Passau - Linz
- A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel
- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Ulm - Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
- A9 Berlin - Leipzig - Nürnberg - München
- A10 Berliner Ring
- A20 Lübeck - Rostock
- A24 Hamburg - Berliner Ring
- A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn
- A95 München - Garmisch-Partenkirchen
- A96 München - Lindau
- A99 Autobahnring München
Achtung auch bei der Rückreise nach Deutschland. Hier sollten Autofahrer mögliche Wartezeiten an den Grenzen einplanen. Besonders an den Übergängen aus Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz.
Für Laster über 7,5 Tonnen gilt weiterhin am Sonntag das übliche Fahrverbot sowie noch auf einigen Autobahnen und Bundesstraßen bis zum 31. August das Ferienfahrverbot an Samstagen von 7 bis 20 Uhr. Weitere Informationen findet Ihr auf www.adac.de.
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