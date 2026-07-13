Achtung Stau-Welle: Ferienstart in NRW, doch viele weitere Faktoren sorgen für Blechlawinen

München - Jetzt sind bald nur noch zwei übrig: Wenn in dieser Woche Nordrhein-Westfalen in die Ferien startet, müssen nur noch Schüler in Bayern und Baden-Württemberg noch warten. Autofahrer sollten auf Deutschlands Autobahnen wieder ruhig Blut bewahren. Auf etlichen Strecken drohen Staus und Wartezeiten.

Nicht nur die Ferien im Inland sorgen für hohe Verkehrsauslastungen auf den deutschen Autobahnen. © 123rf/fotoember

Auch die schulfreien Zeiten in den Nachbarländern wirken sich auf das Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Inland aus.

"Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag müssen Autofahrer mit langen Staus rechnen", teilten die Experten des ADAC am Montag mit.

Danach geht es weiter, der Fokus verschiebt sich nur. Denn am Samstag- und Sonntagabend ist vor allem mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Außerdem: "Neben dem Urlaubsverkehr sind auch zahlreiche Ausflügler unterwegs."

Wenn das Wetter – wie es sich bislang auch abzeichnet – entsprechend schön wird, steige die Staugefahr in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küsten und Seen zusätzlich spürbar an.