Milliardengrab Blechlawine: So viel kostet es Pendler, täglich im Stau zu stehen

München - Staus sind nervig, stressen und kosten jede Menge Lebenszeit. Aus wirtschaftlicher Sicht aber nicht nur das, sondern auch Geld. Vor allem denjenigen, die in der Blechlawine warten.

Für viele Pendler ist es so normal wie Kaffee aus der Büroküche holen: Stunden verbringen Arbeitnehmer jährlich im Stau. © Jonas Walzberg/dpa

Nach Auswertung des Verkehrsdaten-Dienstleisters Inrix steht – allein diese Zahl ist nüchtern betrachtet schon beachtenswert – ein durchschnittlicher Pendler 40 Stunden im Jahr im Stau.

Besonders betroffen sei man dabei, wenn man Autofahrer in Berlin, Stuttgart und München ist.

Wenn man für diese Zeit und einem halben durchschnittlichen Stundenlohn allein nur den Lohnverlust errechnen würde, käme man auf 427 Euro pro Fahrer pro Jahr, die man verloren hat. "In ganz Deutschland kosteten Staus die Autofahrer 3,2 Milliarden Euro, das ist ein Anstieg um 14 Prozent gegenüber 2022", fasst Inrix die Gesamtauswirkung am Dienstag zusammen.

Etwa genau so viel fallen zusätzlich an, weil die höheren Spritkosten im Stop-and-Go-Verkehr entsprechend auch an der Zapfsäule spürbar werden. Ganz oben auf der Zeitfresser-Liste steht die Hauptstadt Berlin.

Hier verbrachten 2023 die Autofahrer im Schnitt 55 Stunden – also weit mehr als zwei Tage Lebenszeit – damit, auf wartende Autos vor ihnen zu starren. Stuttgart (53 Stunden), München (52 Stunden) und Köln (50 Stunden) liegen gar nicht so weit dahinter.