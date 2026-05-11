Vatertag ist Wartetag: Auf diesen Strecken rollen die Blechlawinen am langen Wochenende

München - Am 14. Mai – Donnerstag – steht der Vatertag ins Haus. Dieser wird bekanntlich an Christi Himmelfahrt gefeiert und das bedeutet für viele: Brückentag und langes Wochenende. Entsprechend warf der ADAC einen Blick in seinen Staukalender .

In der entsprechenden Grafik des ADAC zeigt der Staukalender, wann das Verkehrsaufkommen besonders hoch ist. © ADAC e.V.

Im Visier steht der Zeitraum zwischen dem 13. und 17. Mai. Hier ist auf den deutschen Autobahnen mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

"Die größte Staugefahr besteht bereits am Mittwochnachmittag und -abend vor Christi Himmelfahrt. Schon 2025 war dieser Reisetag der staureichste des Jahres", heißt es in einer Mitteilung.

Regionale Ferientermine und schulfreie Tage unterstützen die Blechlawinen-Gefahr entsprechend.

Zumal auch in Österreich, der Schweiz und in Belgien Feiertag ist.

Am entspanntesten sollten demnach der Freitag und Samstag ablaufen, was das Verkehrsaufkommen an diesem langen Wochenende betrifft.

Am Sonntag erst wieder muss man dann vor allem am Nachmittag und am Abend gute Nerven im Gepäck haben.