Vatertag ist Wartetag: Auf diesen Strecken rollen die Blechlawinen am langen Wochenende
München - Am 14. Mai – Donnerstag – steht der Vatertag ins Haus. Dieser wird bekanntlich an Christi Himmelfahrt gefeiert und das bedeutet für viele: Brückentag und langes Wochenende. Entsprechend warf der ADAC einen Blick in seinen Staukalender.
Im Visier steht der Zeitraum zwischen dem 13. und 17. Mai. Hier ist auf den deutschen Autobahnen mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.
"Die größte Staugefahr besteht bereits am Mittwochnachmittag und -abend vor Christi Himmelfahrt. Schon 2025 war dieser Reisetag der staureichste des Jahres", heißt es in einer Mitteilung.
Regionale Ferientermine und schulfreie Tage unterstützen die Blechlawinen-Gefahr entsprechend.
Zumal auch in Österreich, der Schweiz und in Belgien Feiertag ist.
Am entspanntesten sollten demnach der Freitag und Samstag ablaufen, was das Verkehrsaufkommen an diesem langen Wochenende betrifft.
Am Sonntag erst wieder muss man dann vor allem am Nachmittag und am Abend gute Nerven im Gepäck haben.
Auf diesen Strecken muss man zusätzlich Zeit mit einrechnen
Nicht zu vergessen: In Richtung Süden sorgt der "Eurovision Song Contest" in Wien zusätzlich für höheres Verkehrsaufkommen. Für gewöhnlich locken Orte vom Gardasee bis zu Nord- und Ostsee die Menschen an.
Besonders folgende Reiserouten werden – auch wegen der rund 1000 Baustellen auf den verschiedenen Strecken – vermutlich für ordentlich Zeitverlust sorgen:
- A1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Magdeburg
- A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt; Passau – Linz
- A5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A24 Hamburg – Schwerin
- A81 Singen – Stuttgart
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
Und auch auf den Auslandsrouten bleibt die Lage angespannt. "In Österreich führen Baustellen auf der A10 Tauern Autobahn, der A12 Inntal Autobahn und der A13 Brenner Autobahn weiterhin zu Verzögerungen. Zusätzlich ist am Freitag erneut eine Blockabfertigung auf der A12 Inntal Autobahn geplant", teilt der ADAC beispielsweise mit.
Außerdem drohen bei starkem Reiseverkehr Abfahrtssperren. Wer den Überblick in sämtlichen Gebieten und Grenzen haben möchte, findet weitere Informationen auf www.adac.de.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa