Staus zu Weihnachten: An diesen Tagen drohen Blechlawinen

Wer Stress vor Weihnachten vermeiden will, sollte bei seiner Reisezeit flexibel bleiben. © Marijan Murat/dpa

Wie immer gilt: Wer flexibel ist, hat die besten Chancen, staufrei durchs Land zu reisen, erklärt der ADAC am Montag. Da ab dem vierten Adventswochenende in ganz Deutschland Weihnachtsferien sind, drohen überall Blechlawinen.

Hinzu kommt möglicherweise ein plötzlicher Wintereinbruch, der die Situation auf den Straßen verschärft.

Nach ADAC-Einschätzung wird es besonders am Freitag, dem 20. Dezember, voll, denn ab dem Nachmittag trifft der übliche Berufsverkehr auf den Urlauberverkehr.

Auch in den darauffolgenden Tagen müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen: So kurz vor Weihnachten sind Reisende zur Familie, aber auch viele Last-Minute-Einkäufer in den Ballungsräumen unterwegs. Weniger Staus werden dann am Sonntag, 22. Dezember, Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend) und Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) erwartet. Ab dem 26. Dezember wird es dann voraussichtlich wieder lebhafter auf den Autobahnen.

Erfahrungsgemäß sind die Routen in und aus den Skigebieten vor allem an den Samstagen belastet, berichtet der ADAC. Durch den Rückreiseverkehr und das Ende der Ferien in vielen Bundesländern steigt die Staugefahr ab 2. Januar, so die Experten.