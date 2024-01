Stau auf der A8 Stuttgart-München: Im Landkreis Dachau steht der Verkehr nach einem Unfall

Nach einem Unfall auf der A8 hat sich ersten Meldungen zufolge ein Stau von rund fünf Kilometern gebildet. (Archiv) © Jürgen Mahnke/dpa

Wie mehrere Verkehrsmeldedienste mitteilen, soll nach einem Unfall mit etwa zwölf Fahrzeugen der Verkehr zum Erliegen gekommen sein.

Betroffen sei der Abschnitt der A8 von Stuttgart in Richtung München zwischen Odelzhausen und Sulzemoos.

"Derzeit gehen wir von zwei leicht verletzten Personen aus", so Reinhard Kolb, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf TAG24-Nachfrage.

"Die im Stau stehenden Fahrzeuge werden derzeit über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet", so Kolb weiter.

"Feuerwehr und Rettungsdienst sind an der Unfallstelle vor Ort, an der Anschlussstelle Adelzhausen wurde eine Ausleitung für den Verkehr in Richtung München eingerichtet."

Man rechnet für die Wartenden aktuell mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde.